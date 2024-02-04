Онлайн слот Silent Samurai: Mega Cash Collect – це захоплююча гра із самурайською тематикою. Він має 5 барабанів і пропонує захоплюючі функції, такі як дикі символи, функція збору мега-готівки, безкоштовні ігри та багато іншого. Цей слот із середньою/високою волатильністю, дає шанс виграти у 2926 разів більше за вашу ставку. У ці ігрові автомати можна грати в онлайн казино pinup на декількох пристроях, вони можуть похвалитися приголомшливою графікою та різними символами, включаючи грошові монети, діаманти та безкоштовні ігри.
Як грати в Silent Samurai в казино PinUp
- Натисніть ► на екрані входу, щоб увійти в головну гру.
- Ви також можете натиснути «НЕ ПОКАЗАТИ У НАСТУПНИЙ РАЗ», щоб пропустити екран введення наступного разу, коли ви граєте.
- Щоб відкрити параметри ставок, натисніть кнопку BET.
- Виберіть загальну ставку в меню, що розкривається, і натисніть «Підтвердити».
- Натисніть кнопку SPIN, щоб повернути барабани з поточною ставкою.
- У разі виграшного спина в полі WIN відображається виграш, що накопичується.
- На цій лінії виплат виплачується лише найвища виграшна комбінація, у своїй підсумовуються одночасні виграші різних лініях виплат.
Лінії виплат
- У цій грі використовується фіксована кількість із 30 активних ліній виплат.
- Лінії виплат представлені лініями, які з’являються на барабанах, як показано у таблиці виплат.
- Виграшні комбінації повинні починатися з крайнього лівого барабана, а той самий символ повинен знаходитися на послідовних барабанах і з’являтися на одній лінії виплат.
- Загальна ставка показує, скільки робиться ставки на одне обертання. Виплати у казино PinUp здійснюються у вказаній таблиці виплат, множаться на ставку на лінію. Ставка на лінію дорівнює загальній ставці/30.
Максимальний ліміт виграшу
Максимальний виграш у грі має верхню межу. Для отримання додаткових відомостей див. Умови використання.
Спеціальний символ Dropping Wilds
- Символ із рогатим шоломом та словом «WILD» на ньому є спеціальним диким символом.
- Спеціальний дикий символ може з’явитись лише під час безкоштовних ігор.
- Коли випадає спеціальний дикий символ, то він запускає функцію Dropping Wilds
Символ Cash Collect
- Символ із написом «Cash Collect» – це символ Cash Collect™ у грі.
- Символ Cash Collect™ може з’являтися на барабанах №1 та/або №5 лише під час основної гри та на будь-якому барабані під час функції безкоштовних ігор.
- Під час основної гри в ігровому клубі PinUp при випадінні символу Cash Collect™ на барабанах №1 та/або №5 будуть зібрані всі символи монет (грошовий приз, діамант та безкоштовні ігри), які випали на барабанах у цьому обертанні.
Функція Mega Cash Collect
- Функція Mega Cash Collect™ запускається при одночасному розміщенні символу Cash Collect™ на барабанах №1 та/або №5 під час основної гри або на барабанах №1–5 під час безкоштовних ігор, а також символу монети у будь-якому місці ігрового поля. барабани на одному обертанні.
- У грі є 4 символи монет:
- Символ із грошовою вартістю є символом грошового призу. Наприклад, символ 3.00. Грошові призи залежить від загальної ставки гравця.
- Символ + (цифра) є символом безкоштовних ігор. Наприклад, символ +3.
- Символ із діамантом на ньому є символом Алмазу.
- Символ із мечем на ньому є символом Меча.
- Кожен екземпляр символу монети приносить вам грошовий приз або кількість безкоштовних ігор відповідно або відкриває замок у безкоштовних іграх під час його збирання.
- Якщо на барабанах випадає більше ніж 1 символ Cash Collect™, кожен символ монети буде зібраний один раз за кожен символ Cash Collect™ на барабанах.
- Примітка. Символи грошового призу містять значення x0,5, x1, x1,5, x2, x3, x5, x10, x15, помножені на загальну ставку.
- Примітка. Символи безкоштовних ігор містять значення +2, +3, +4, +5, +7, +10.
Випадання символу Wild
- Під час безкоштовних ігор функцію Dropping Wilds можна активувати шляхом випадання спеціального Wild-символу.
- Коли спеціальний дикий символ випадає будь-де на додаткових барабанах разом із символом Cash Collect™, стос диких символів випадає на основних барабанах — на барабані безпосередньо під спеціальним диким символом.
- Якщо на цьому барабані є символ Wild, існуючий символ Wild отримає множник.
- Якщо є два або більше символів Cash Collect™, які активують спеціальний дикий символ, кожен з них збільшить значення складених диких множників на +1.
- Значення множників для символів Wild обмежені ×3.
- Дикі множники є адитивними.