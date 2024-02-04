Онлайн слот Silent Samurai: Mega Cash Collect – це захоплююча гра із самурайською тематикою. Він має 5 барабанів і пропонує захоплюючі функції, такі як дикі символи, функція збору мега-готівки, безкоштовні ігри та багато іншого. Цей слот із середньою/високою волатильністю, дає шанс виграти у 2926 разів більше за вашу ставку. У ці ігрові автомати можна грати в онлайн казино pinup на декількох пристроях, вони можуть похвалитися приголомшливою графікою та різними символами, включаючи грошові монети, діаманти та безкоштовні ігри.

Як грати в Silent Samurai в казино PinUp

Натисніть ► на екрані входу, щоб увійти в головну гру.

Ви також можете натиснути «НЕ ПОКАЗАТИ У НАСТУПНИЙ РАЗ», щоб пропустити екран введення наступного разу, коли ви граєте.

Щоб відкрити параметри ставок, натисніть кнопку BET.

Виберіть загальну ставку в меню, що розкривається, і натисніть «Підтвердити».

Натисніть кнопку SPIN, щоб повернути барабани з поточною ставкою.

У разі виграшного спина в полі WIN відображається виграш, що накопичується.

На цій лінії виплат виплачується лише найвища виграшна комбінація, у своїй підсумовуються одночасні виграші різних лініях виплат.

Лінії виплат

У цій грі використовується фіксована кількість із 30 активних ліній виплат.

Лінії виплат представлені лініями, які з’являються на барабанах, як показано у таблиці виплат.

Виграшні комбінації повинні починатися з крайнього лівого барабана, а той самий символ повинен знаходитися на послідовних барабанах і з’являтися на одній лінії виплат.

Загальна ставка показує, скільки робиться ставки на одне обертання. Виплати у казино PinUp здійснюються у вказаній таблиці виплат, множаться на ставку на лінію. Ставка на лінію дорівнює загальній ставці/30.

Максимальний ліміт виграшу

Максимальний виграш у грі має верхню межу. Для отримання додаткових відомостей див. Умови використання.

Спеціальний символ Dropping Wilds

Символ із рогатим шоломом та словом «WILD» на ньому є спеціальним диким символом.

Спеціальний дикий символ може з’явитись лише під час безкоштовних ігор.

Коли випадає спеціальний дикий символ, то він запускає функцію Dropping Wilds

Символ Cash Collect

Символ із написом «Cash Collect» – це символ Cash Collect™ у грі.

Символ Cash Collect™ може з’являтися на барабанах №1 та/або №5 лише під час основної гри та на будь-якому барабані під час функції безкоштовних ігор.

Під час основної гри в ігровому клубі PinUp при випадінні символу Cash Collect™ на барабанах №1 та/або №5 будуть зібрані всі символи монет (грошовий приз, діамант та безкоштовні ігри), які випали на барабанах у цьому обертанні.

Функція Mega Cash Collect

Функція Mega Cash Collect™ запускається при одночасному розміщенні символу Cash Collect™ на барабанах №1 та/або №5 під час основної гри або на барабанах №1–5 під час безкоштовних ігор, а також символу монети у будь-якому місці ігрового поля. барабани на одному обертанні.

У грі є 4 символи монет:

Символ із грошовою вартістю є символом грошового призу. Наприклад, символ 3.00. Грошові призи залежить від загальної ставки гравця.

Символ + (цифра) є символом безкоштовних ігор. Наприклад, символ +3.

Символ із діамантом на ньому є символом Алмазу.

Символ із мечем на ньому є символом Меча.

Кожен екземпляр символу монети приносить вам грошовий приз або кількість безкоштовних ігор відповідно або відкриває замок у безкоштовних іграх під час його збирання.

Якщо на барабанах випадає більше ніж 1 символ Cash Collect™, кожен символ монети буде зібраний один раз за кожен символ Cash Collect™ на барабанах.

Примітка. Символи грошового призу містять значення x0,5, x1, x1,5, x2, x3, x5, x10, x15, помножені на загальну ставку.

Примітка. Символи безкоштовних ігор містять значення +2, +3, +4, +5, +7, +10.

Випадання символу Wild