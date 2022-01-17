Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище інкримінують працівники Тернопільського райуправління поліції 41-річному жителю обласного центру. Чоловікові уже оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Четвертого січня на лінію “102” надійшло повідомлення від тернополянки, 1936 року народження. Жінка повідомила, що сусід, який мешкає з нею на одній сходовій клітці, постукав у двері та попросив води.

Коли вона відчинила, він, погрожуючи ножем, забіг до квартири та почав вимагати гроші. Пенсіонерка віддала йому 150 гривень. Нападник, тікаючи, прихопив із собою ще й планшет. Його здав до ломбарду за 750 гривень.

Проведеними слідчо-оперативними заходами, працівники кримінальної поліції встановили місцеперебування нападника. Чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, зберігання наркотиків та інші правопорушення. Зізнався він і у розбої.

Тернополянину оголосили підозру згідно ч.3 ст 187 ККУ. Санкція статті передбачає