“Попросіть Господа за його одужання!”: потребує допомоги поранений боєць з Тернопільщини

Допомоги потребує боєць з Тернопільщини, котрий отримав важке поранення на фронті.

Сергій Мартинюк з Кременця зараз перебуває у лікарні в Дніпрі. Чоловік у важкому стані в реанімації. Усіх небайдужих просять про молитву та матеріальну підтримку.

Про це у ФБ написала рідна сестра бійця Ірена Спіпчун.

“Прошу молитви усіх друзів за здоров’я мого рідненького брата Сергій Мартинюк, зараз у важкому стані після бойового поранення у реанімації Дніпра. Попросіть Господа за його одужання. Для усіх, хто хоче матеріально підтримати: 5168745115736024, картка мами Мартинюк Оксани. СІРОЖИКУ, ЖИВИ!”.