Понад вісім тисяч мешканців області уже “бустернулися” від “корони”

Понад вісім тисяч жителів Тернопільщини отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Отримати бустерну дозу можуть всі охочі жителі краю, які завершили курс вакцинації від COVID-19.

Загалом в області від коронавірусної інфекції вже зробили понад 800 тис. щеплень. Втім, завершили курс вакцинації другою дозою 35% населення.

“Бустерну дозу можуть отримати ті особи, які завершили повний курс вакцинації. Бустерну дозу можна отримати у будь якому центрі вакцинації, пункті щеплення. Особа повинна себе ідентифікувати, надати документи. Люди, які захворіли після двох доз щеплення, мають провести бустерну дозу через 28 днів до 105 днів після перенесення захворювання. Рекомендується бустерну дозу проводити РНК-вакцинами, але також дозволяється робити бустерну дозу і Коронаваком. Одною дозою у нас вакциновано 38% населення, двома дозами — 35%. Бустерних доз проведено 8 тисяч”, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Додамо, в області працює 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Вакцинуватися можна будь-якою дозою без попереднього запису і черг.