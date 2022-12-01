Понад два десятки артилерійських снарядів знайшли в лісі на Тернопільщині

Вчора піротехніки ДСНС знешкодили 23 застарілі боєприпаси часів Другої світової війни.

30 листопада о 15:00 групою піротехнічних робіт спеціалізованої аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в лісовому масиві поблизу м. Теребовля Тернопільського району (на місці НС) вилучено та знищено 23 застарілі боєприпаси часів Другої світової війни.

Цього ж дня о 15:50 у полі поблизу с. Кабарівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району місцевими жителями виявлено боєприпас, ідентифікований піротехніками як артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.