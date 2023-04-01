Майнові злочини пов’язані з привласненням грошових коштів шляхом обману – посідають одне з найпоширеніших видів злочинів. Аферисти під приводом працівників банку телефонують до громадян, дізнаються персональні дані та привласнюють готівку.

Від такого роду афери потерпіло двоє мешканців області. Один потерпілих розповів, що до нього зателефонував чоловік та представився банкіром. Він попросив уточнити персональні дані, адже за його історією відбувається оновлення банківської системи. Краянин повірив та зробив все, що його просили. За лічені хвилини йому надійшло сповіщення про списання з рахунку майже 30 000 гривень. Натомість інший позбувся 11 173 гривень. За допомогою вони звернулися до правоохоронців.

Відомості про події працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають жителів краю, не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ, ніколи ні за яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте, щодо вашого електронного гаманця є конфіденційною інформацією.