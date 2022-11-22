У шахрайську пастку потрапила 59-річна жителька Тернополя. Жінка повірила телефонному незнайомцю, який представився працівником банку, і перекинула на невідомий їй рахунок понад 33 000 гривень.

Зі слів потерпілої, до неї начебто зателефонували з банку і повідомили, що невідомі особи намагаються отримати доступ до банківської бази, аби викрасти гроші клієнтів. Співрозмовник порадив жінці задля безпеки перекинути гроші на інший рахунок. Тернополянка повірила. Зайшовши в мобільний банківський додаток, вона перерахувала зі своєї картки понад 33 000 гривень на номер рахунку, який їй продиктував телефонний незнайомець. Після трансакції співрозмовник більше не виходив на зв’язок. Потерпіла звернулася за допомогою до працівників поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття афери.

Правоохоронці вкотре застерігають жителів краю: не довіряйте телефонним незнайомцям. За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку.

Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте телефонуйте на лінію 102.