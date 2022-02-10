Понад 24 тисячі жителів області хворіють на COVID-19. І це тільки “офіційно”

Понад 24 тис жителів Тернопільщини наразі хворіють на COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У стаціонарах – близько тисячі інфікованих пацієнтів, більшість лікується амбулаторно.

У лікарнях області розгорнуто 2176 місць для хворих на коронавірус. Інфекційні відділення діють у 23 закладах краю.

«Такої великої кількості хворих від початку пандемії ми ще не фіксували. Але бачимо, що проходить вірус у більшості хворих набагато легше. Попри те у деяких хворих трапляються й ускладнення. Ми маємо хворих у важкій формі. Бачимо, що до стаціонарів найчастіше потрапляють люди із вікової категорії 60 плюс, невакциновані. Наразі серед пацієнтів лікарень – лише дванадцять вакцинованих, більше тисячі госпіталізованих – невакциновані. У них найчастіше фіксуємо ускладнення. Тому вкотре наголошуємо на важливості вакцинації, також потрібно вчасно тестуватися і виявляти хворобу, щоб не допустити ускладнень», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, сьогодні в області зафіксували 1384 нові випадки коронавірусу. 13 людей померли з підтвердженим діагнозом СOVID-19.