Помер від важких травм, отриманих у бою: відійшов у вічність ще один Герой з Тернопільщини

18 серпня відійшов у вічність наш земляк, уродженець села Дубенка колишнього Монастириського району, справжній патріот, воїн ЗСУ Михайло Осиф.

Про важку втрату повідомили у Монастириській міській раді.

“Без дбайливого сина залишились батьки, без люблячого чоловіка дружина, сиротами стали двоє неповнолітніх дітей.

Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого Героя.

Хай душа Михайла упокоїться з миром!

Вічна пам’ять Захиснику України!”, – ідеться у повідомленні міськради.

Відомо, що чоловік помер внаслідок важких поранень, отриманих в бою поблизу Сєвєродонецька. Герою було 42 роки.

Тіло бійця зустрінуть на рідній землі сьогодні.

Вічна і світла пам’ять Герою!