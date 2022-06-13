Сьогодні у Бережанах попрощалися із колишнім очільником міської ради, багаторічним директором школи Юрієм Івановичем Дідиком.

Про це повідомили у Бережанській міській раді.

“Колектив Бережанської міської ради щиро співчуває родині Дідика Юрія Івановича, що помер 12 червня 2022 р…

Юрій Іванович був багаторічним директором загальноосвітньої школи 1, а також в 1989-1990 роках виконував обов’язки міського голови м. Бережани.

Нехай земля йому буде пухом”, – ідеться у зверненні міськради.

Вічна і світла пам’ять. Співчуття рідним і близьким померлого.