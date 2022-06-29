Після важкої недуги на 68-у році життя помер колишній начальник Управління внутрішніх справ у Тернопільській області Василь Денисович Момот.

Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини.

Василь Денисович очолював міліцію Тернопільщини в період з 2003 по 2004 роки. Запам’ятався як вимогливий, справедливий керівник, котрий дбав про своїх підлеглих.

Керівництво та колектив Головного управління Національної поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу важкої та непоправної втрати.