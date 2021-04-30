Важка недуга забрала життя полковника міліції, колишнього керівника обласного управління внутрішніх справ Тернопільщини, ветерана органів внутрішніх справ Василя Корнелійовича Облещука.

Важка недуга обірвала життя Василя Корнелійовича сьогодні, 30 квітня. Нещодавно, 14 квітня, йому виповнилося 63.

Василя Корнелійовича знала вся Тернопільщина і не тільки. Він був незмінним керівником громадського блоку міліції впродовж 10 років. У квітні 2014 року, у час, коли міліція переживала чи не найгірші часи за свою історію, полковник звалив на свої плечі, здавалося б, непосильну ношу – тернопільчани обрали його керманичем міліції краю і він прийняв цей вибір. До останнього дня на службі, а це понад 35 років, й поза нею вірний присязі полковник віддано і чесно служив людям.

Колеги, товариші, друзі згадують його як мудрого керівника, вимогливого та справедливого, чесного та добросовісного, як людину слова, як доброго порадника, як щирого та відданого друга. Таким він залишиться в пам’яті всіх, хто його знав, поважав та любив, зазначають в Головному управлінні Національної поліції області.