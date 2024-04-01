Сьогодні близько 11-ї години до оперативно-диспетчерської служби ДСНС надійшло повідомлення про пожежу очерету поблизу села Великий Глибочок Тернопільського району.

Було встановлено, що горить очерет на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі орієнтовно 2 га. За деякий час виявлено ще один осередок пожежі. Загальна площа пожежі становила 5 га.

Працівники оперативно-координаційного центру постійно проводили моніторинг місць пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів.

О 13:55 пожежу ліквідували на обидвох осередках.