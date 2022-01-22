Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомої, яку підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 9 січня близько 15 години біля банкомату на вулиці Чорновола. Зловмисниця зняла гроші з викраденої банківської картки.

Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваної.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70; 096 28 25 319; або на лінію “102“.