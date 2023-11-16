Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 5 листопада. Близько 19:00 на об’їзній дорозі Кременця на вулиці Осовиця зіткнулися два автомобілі – “Nissan Qashqai” та “Porsche Cayenne”. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Водій “Nissan Qashqai” від отриманих травм загинув на місці події, а чотирьох людей з іншого авто, жителів Кременеччини, доправили до лікарні.

Працівники поліції встановлюють усі деталі даної автопригоди. Звертаються слідчі до водіїв, які проїжджали цією ділянкою дороги в момент ДТП та після зіткнення автомобілів.

Будь-яка інформація важлива для слідства. Надати її можна за номерами телефонів: (097) 030 00 50, (0352)27-13-29 або на лінію “102“.