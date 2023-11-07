Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі в ніч з 6 на 7 листопада близько 1:10. На вулиці Київська водій автомобіля “Renault Kangoo” збив чоловіка.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Чоловіка госпіталізували до медзакладу. Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі Тернополя просять відгукнутися людей, які бачили дану автопригоду.

Повідомити інформацію можна за номерами: +38(050)1020236, +38(067)3513837 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.