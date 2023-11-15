Під час моніторингу Інтернету в одній із соцмереж поліцейські виявили допис з фото про те, що в селищі Микулинці виявили повішаним собаку.

Поліцейські відреагували на повідомлення. Даний факт внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та провели перевірку.

Дільничні офіцери поліції встановили власницю тварини. Зі слів жінки, собака у неї зник два дні тому, що з ним трапилося – вона не знала. Під час обстеження території поліцейські виявили тварину закопаною в лісосмузі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розшукують причетних до вчинення злочину осіб.