Майже тридцять поліцейських Тернопільщини здали кров на потреби пораненим військовослужбовцям, котрі проходять лікування в ортопедії однієї з лікарень обласного центру.

З проханням допомогти пацієнтам звернулися лікарі ортопедичного відділу. Поліцейські зорганізувалися оперативно. Два дні співробітники Тернопільського обласного центру служби крові надавали медичні послуги донорам у погонах, аби дати шанс на повноцінне життя пораненим захисникам.

До слова, тернопільські поліцейські не вперше організовано здають кров для тих, хто потребує, це вже стало традицією. У центрі крові навіть створено банк донорської крові від поліцейських, котрий регулярно за потреби поповнюється.