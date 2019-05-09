У той час, коли поліція Тернопільщини докладала зусиль, аби розшукати безвісти зниклу матір з двома малолітніми дітьми, родичі розшукуваної обманювали, придумуючи версії щодо зникнення жінки.

Восьмого квітня до співробітників Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що після відвідин Свято-Успенської Почаївської лаври зникла 36-річна жителька села Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Жінка пропала разом зі своїми двома маленькими дітками, 2015 та 2018 років народження.

Зі слів чоловіка, жінка 26 березня поїхала гостювати до батьків у Заліщицький район, звідти подалася до Почаєва провідати племінника, який є семінаристом і навчається в лаврі, а далі її слід губився.

Оперативні заходи правоохоронці взялися проводити одразу, проте зіткнулися з небажанням рідних співпрацювати у пошуку жінки. Виявилося, чоловік сказав неправду: жінка з дому пішла не 26, а 23 березня. І зовсім не через бажання провідати батьків, а через сімейні конфлікти. Батько, до якого вона приїхала у Заліщицький район, декілька днів обманював благовірного доньки, що вона мешкає у нього, але насправді жінка гостювали лише день. І, як припускають оперативники, до Почаєва вона не їздила – це була версія для чоловіка, хоча на цьому наполягав не тільки батько, а й племінник-семінарист.

Врешті поліцейські розшукали рідну сестру зниклої. Жінка теж спочатку відмовлялася співпрацювати з оперативниками, проте врешті зізналася, що родичка з дітьми пішла від чоловіка і не хоче, аби той знав, де вона мешкає.

Жінку та її малолітніх дітей правоохоронці таки розшукали. З’ясувалося, вона проживає в одному з населених пунктів Кіровоградщини, орендує там квартиру. Жінка категорично відмовляється спілкуватися з чоловіком і просить не повідомляти його про її місце знаходження. Вона також звернулася до місцевого відділу поліції із заявою про припинення розшуку її та дітей, повідомляють у поліції Тернопільщини.