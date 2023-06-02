Обставини зникнення срібного ланцюжка із кулоном житель Чортківського району пригадати не міг. Допомогли співробітники відділення поліції №2 міста Бучача. З’ясувалося, прикрасу вкрала 32-річна бучаччанка.

У ході оперативно-розшукових дій поліцейські встановили, що крадіжка була скоєна того дня, коли 37-річний чоловік приїхав до Бучача і йому на вулиці стало погано. Що відбувалося тоді – чоловік не пам’ятає. Лише згадує, що до нього підійшла незнайома жінка.

Далі події, зі слів очевидців, стали відтворювати працівники поліції. З’ясувалося, незнайомка, котра підійшла до потерпілого, – 32-річна жителька Бучача. До слова, у неї вже були проблеми із законом через шахрайські дії. Дівчина викликала карету швидкої допомоги і допоки чекала на її приїзд встигла зняти з шиї чоловіка срібні прикраси. Вартість потерпілий оцінив у 5 000 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.