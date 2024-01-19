Поклали у ковш навантажувача і викинули на узбіччі: у поліції прокоментували смерть чоловіка на підприємстві

Нещодавно в одному з сіл неподалік Тернополя, на узбіччі дороги, виявили мертвим 50-річного чоловіка, який працював на місцевому агропідприємстві.

Подія сталася ще 10 січня. Сьогодні у поліції розповіли деталі цієї справи.

Повідомлення про тіло чоловіка, що лежить на узбіччі дороги, надійшло до співробітників поліції від місцевих жителів. На виклик виїжджали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, які оглянули тіло та прилеглу територію. Жодних слідів насильницької смерті чи травм, характерних для ДТП, на тілі померлого не було. Фахівці зауважили деякі важливі деталі та дійшли висновку, що чоловік помер не в тому місці, де його знайшли. За результатами розтину було встановлено, що смерть була природньою. Відомості за даним фактом внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою щодо кваліфікації «природна смерть».

Після проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що чоловік помер на робочому місці на території комбікормового заводу агропідприємства. Проте, як з’ясували слідчі, офіційно він там не був працевлаштований. Саме цей факт є однією із ймовірних причин, чому тіло померлого вивезли за територію підприємства. За попередньою інформацією, тіло помістили у ковш навантажувача та викинули на узбіччя дороги.

Служба безпеки агрохолдингу відмовилася надавати поліцейським відеоматеріали, мотивувавши тим, що відеокамери протягом останнього часу в них не працюють. Працівники поліції провели обшуки на підприємстві та вилучили технічні засоби для проведення необхідних слідчих дій.

Аби детальніше встановити обставини цієї події, у четвер, 18 січня, слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над тілом). Триває досудове розслідування.