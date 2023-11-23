Віртуальне казино Pointloto добре відоме українським шанувальникам азартної гри онлайн. Бренд був заснований у 2015 році та до 2023 року діяв згідно з ліцензією острівної держави Кюрасао. В українській юрисдикції це онлайн казино на гривні почало роботу у 2021 році після отримання відповідної ліцензії державної ліцензії КРАІЛ. Офіційний сайт азартного клубу запрацював легально відповідно до норм законодавства України й одразу отримав велику аудиторію геймерів завдяки високому рівню запропонованого сервісу. Проте в серпні 2023 року ліцензію Поінт Лото було анульовано рішенням комісії КРАІЛ, згідно з указом Президента. Наразі українським гравцям в Інтернеті доступний лише офшорний сайт грального клубу pointloto4, де є можливість спробувати зіграти на гривні.

Що потрібно для гри на гроші в онлайн казино Pointloto

Закон про азартні ігри в Україні висуває певні вимоги щодо гри на гривні в азартних закладах онлайн. Правила казино Pointloto певною мірою відповідають цим вимогам, тому вимагають від охочих грати на гроші досягнення 21-річного віку.

Сьогодні на сайті приймають оплату ставок у гривнях тільки з банківських карток Visa та MasterCard. Клієнтам дозволяється використовувати для фінансових операцій лише власні кредитні або дебетові картки. Отже, гра на гроші в Pointloto доступна тим, хто досяг зазначеного віку, ознайомився з правилами онлайн казино та має достатній баланс коштів на банківській картці. Таким особам залишається тільки зареєструватися на сайті Поінт Лото й поповнити власний ігровий рахунок онлайн.

Реєстрація в Поінт Лото: стандартна процедура авторизації

Для створення облікового запису на сайті Pointloto є три варіанти:

З електронною поштою; За номером мобільного телефону; Через акаунти в Google чи Facebook.

Обравши найзручніший спосіб реєстрації, гравець мусить підтвердити вік та згоду з правилами клубу. За наявності промокода для отримання для бонуса, його слід ввести в спеціальному полі й тільки після цього натиснути «Зареєструватися». За мить гравець опиняється в особистому кабінеті на сайті казино Поінт Лото.

Функціонал особистого кабінету гравця

Для гри на гривні клієнт казино мусить поповнити свій ігровий рахунок. Ця, та інші операції виконуються в особистому кабінеті. Тут є можливість:

Вводити та коригувати персональні дані.

Здійснювати депозити та виводити на картку виграші.

Отримувати бонуси й активувати промокоди.

Проходити верифікацію.

Слідкувати за станом основного та бонусного рахунку.

Спілкуватися з оператором служби підтримки.

Зареєстрований клієнт Поінт Лото зобов’язаний заповнити всі поля у своєму профілі та пройти процедуру верифікації перед першим виводом грошового виграшу з казино.

Поповнення рахунку та виведення коштів з Поінлото казино

Для коректного проведення фінансових операцій в особистому кабінеті гравця є розділ «Каса». Тут потрібно вибрати відповідну вкладку — «Поповнення рахунку» або «Списання коштів». Далі клієнт обирає зручну платіжну систему, вводить реквізити картки та суму транзакції. Найменший розмір депозиту в онлайн казино Поінтлото зараз становить 10 грн, а для виведення грошей потрібно мати на рахунку щонайменше 100 гривень. Виводяться кошти на ту ж картку, з якої відбулося поповнення балансу.