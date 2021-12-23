Зловмисник ввечері увірвався до будинку 84-річної жительки Кременецького району та, погрожуючи їй сокирою, відібрав усі заощадження. Поліцейські встановили особу нападника та затримали його відповідно до статті 208 КПК.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Шумської міської громади про те, що близько 22-ї години до помешкання її матері проник невідомий чоловік та забрав у неї гроші. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що потерпіла, 84-річна жінка, проживає в будинку сама. Зловмисник потрапив досередини, відваживши металопластикове вікно. Погрожуючи пенсіонерці сокирою, відібрав у неї 2 700 гривень та втік.

Слідчі та експерти-криміналісти провели детальний огляд місця події і вилучили сліди злочину, а співробітники карного розшуку районного відділу поліції спільно з колегами з обласного управління розпочали пошуки розбійника.

У ході оперативних заходів оперативники затримали зловмисника впродовж доби. Ним виявився неодноразово судимий 42-річний житель Шумської громади. У нього виявлено знаряддя злочину та інші речові докази, які вказують на його причетність до нападу.

Фігуранту оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Також суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.