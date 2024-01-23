За вчинення хуліганських дій в центрі Тернополя жителю Києва загрожує до 5 років обмеження волі.

Зловмисник вчинив сварку з компанією молодих людей та погрожував їм предметом, схожим на пістолет. За фактом хуліганства дізнавачі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 19-річного жителя обласного центру про те, що на одній із центральних вулиць перебуває невідомий чоловік у нетверезому стані зі зброєю в руках.

На місце події першим прибув екіпаж патрульних. Вони виявили правопорушника, який поводився неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою та чіплявся до компанії молодих людей. У дебошира були явні ознаки алкогольного сп’яніння. При поверхневій перевірці у нього знайшли предмет, схожий на пістолет «Флобер», набої до нього та ніж.

Дебошир вчиняв опір та не виконував законні вимоги поліцейських. Патрульні застосували заходи примусу до фігуранта та доправили його до Тернопільського райуправління поліції для встановлення особи.

Правопорушником виявився 37-річний житель Києва. Вилучені у нього речові докази направлено на експертизу.

На киянина поліцейські склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Також згідно санкції інкримінованої статті Кримінального кодексу за вчинення хуліганства киянину загрожує до 5 років обмеження волі.