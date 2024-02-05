На лаві підсудних опинилися двоє жителів Тернополя. Їх обвинувачують у вимаганні чужого майна з погрозою насильства та незаконному заволодінні транспортним засобом.

У ході досудового розслідування було встановлено, що місцева мешканка позичила у фігурантів 14 000 доларів США. Проте повернути кошти в обумовлений термін не змогла. Чоловіки спочатку погодилися почекати, а потім змінили своє рішення. Зловмисники, погрожуючи жінці фізичною розправою та пошкодженням майна, почали вимагати у неї повернути їм значно більшу суму неіснуючого боргу – 35 000 доларів США. Щоби змусити потерпілу сплатити кошти, відібрали її автомобіль.

Знешкодили діяльність вимагачів оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі обласної поліції.

Поліцейські затримали зловмисників під час отримання грошей від потерпілої. У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у них гроші та ключі від автівки потерпілої, а також встановили місце знаходження транспортного засобу.

Фігурантам оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання)та ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону завершили досудове розслідування відносно учасників угруповання та скерували обвинувальний акт до суду. Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.