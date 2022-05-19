17 травня по обіді над Зборовом можна було спостерігати рідкісне явище – гало.

Фото природної оказії опублікувала у групі “Зборів – громада моєї мрії” Леся Голояд.

“Гало – це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов. Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Головна різниця між веселкою та гало полягає в тому, що за утворення першої «відповідають» краплі рідкої води, а друге виникає завдяки кришталикам водяного льоду

Не дивлячись на те, що «небесне коло» утворюється на кристалах льоду, його часто буває видно і влітку.

У давнину вірили, що сонячне гало – це Божий знак, що скоро прийде його слава і зло на Землі буле покарано.

При цьому гало вважалося поганим символом для завойовників”, – розповіла авторка допису.