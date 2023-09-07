Козівський районний суд засудив жителя Козови до 6 років 6 місяців в’язниці за те, що той вирвав сумку у жінки, але зашпортався, впав і вже не зміг підвестися, бо його утримували місцеві жителі. Чоловік у суді свою вину не визнав і зазначив, що крадіжку йому наказав зробити чорт.

Про це пише Файне місто з посиланням на вирок Козівського районного суду.

Тернопільські правоохоронці встановили, що крадіжку обвинувачений скоїв в центрі міста 2 травня 2022 року. Чоловік вирвав сумку в жінки, яка в той час шукала в ній ключі. Жінка почала кликати на допомогу. Затримали крадія випадкові свідки, які передали його в поліції.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав. Чоловік пояснив, що сумку з рук він не видирав, а забрав її з капота автомобіля. Він сказав, що раніше подібні злочини бачив в бойовиках і вирішив спробувати вчинити подібне. Проте, далеко втекти горе-крадієві не вдалося, бо він впав, сумка вилетіла, а з неї і гаманець. Після того його зловили і забрали в поліцію.

У суді обвинувачений зазначив, що йому шкода за вчинене. На запитання захисника, хто ним керував, то відповів у суді, що “звір, який називається чорт, диявол, Біблія називає його Сатаною рогатим”. Але в пояснені, яке крадій надавав суду від 27 лютого 2023 року, він зазначив, що 2 травня він по телевізору подивився бойовик і, щоб бути популярним, вирішив у центрі Козови біля військкомату скоїти крадіжку, – зазначається у вироку суду.

Козівський районний суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців. Строк відбування покарання рахувати з моменту фактичного затримання, а саме 2 травня 2022 року.