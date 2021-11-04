Якщо батьки не озвуться і їх знайде поліція, їм загрожує до трьох років за ґратами.

На Тернопільщині на руїнах недіючого заводу знайшли новонароджену дитину. Немовля, загорнуте у шмаття, лежало у великій поліетиленовій сумці, посиніле від холоду, але живе. Про це йдеться в ТСН.

На території давно закинутого молокозаводу на краю селища Товсте 14-річна школярка стала рятівницею для немовляти. Дівчинка зізналася журналістам, що любить милуватися краєвидами з даху цієї будівлі, що руйнується. І ось тому вона тут випадково й опинилася. Але увагу школярки привернула велика поліетиленова сумка, що стояла під стіною. «Мені стало цікаво, що там, я відкрила, воно трошки так “мг”. Мені стало ще цікавіше, бо подумала, що там тваринка: котик чи песик. Я дістала і жахнулась, що там просто дитина. Я її взяла руки. Вона почала плакати. Я її заколихала», – розповідає Галина.

Дівчинка не розгубилася і понесла знахідку до найближчого магазину. Продавчині спершу подумали, що вона жартує, що у сумці немовля. Але таки відкрили. Дитинка, кажуть, дихала. Тож вони викликали медиків та поліцію.

«Видно, що народжували не в лікарні. Бо брудна була дитина. Замотана в брудний старий коцик дитячий. А під низом, попка була замотана светриком дитячим більшої дитини», – розповідає продавчиня.

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Це – доношений хлопчик, вагою 2500, сказали медики. Від народження йому було лише 2-3 години, припускають лікарі. Зараз він в обласній дитячій лікарні у Тернополі.

Адже мав переохолодження та критично низьку температуру тіла. Життя немовляти буквально висіло на волосині, додають медики. У нього виявили пневмонію. Однак його стан вдалося стабілізувати. Обстеження ще тривають. «Дитина не годується, бо кишечник не працює. Є ознаки інфікування, через те дитина отримує відповідне лікування однозначно і беззаперечно. І в динаміці, зрозумійте правильно, ми не можемо знати, як себе поведе стан дитини після того, як дитинка народилася в асептичних умовах. Після того, що дитина мала переохолодження, плюс більше всього, що є внутрішньоутробні проблеми», – зазначає завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні Людмила Лугова.

Тим часом поліція розпочала пошуки породіллі і опитує свідків. Сподіваються, матір викинула свою дитину в стані післяпологового стресу, тож невдовзі оговтається і таки захоче забрати сина.

Якщо ж батьки викинутого немовляти самі не зголосяться, а їх знайде поліція, їм загрожує до трьох років за ґратами.