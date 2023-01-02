За опалення загальних місць користування споживачі платитимуть вдвічі менше. Також тернополянам проводитимуть перерахунок плати за кожну годину не надання послуг.

Рішення про це прийняли на засіданні виконавчого комітету 28 грудня 2022 року. Оплату перераховуватимуть упродовж всього опалювального періоду 2022-2023 років.

– Починаючи з 1 листопада 2022 року ми відновлюємо застосування коефіцієнту 0,5 на опалення місць загального користування, – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Це понижуючий коефіцієнт, фактично люди будуть платити за опалення місць загального користування вдівчі менше. Це пов’язано з тривалим проведенням управителями будинків відновлювальних робіт щодо належного опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у багатоквартирних будинках та законодавчою неврегульованістю питання щодо нарахування плати за опалення цих місць, коли температура в них не відповідає нормативній. Також у зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями електропостачання у місті, що впливають на транспортування теплоносія до окремих будівель, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проводитиме перерахунок плати за кожну годину не надання послуг починаючи з першого листопада 2022 року.

Прийняте рішення також повторно зобов’язує виконавців послуг з управління багатоквартирним будинком, відновити роботу систем опалення місць загального користування і допоміжних приміщень, згідно вимог законодавства.

Фото із сайту міської ради