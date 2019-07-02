26 — 27 червня представник Єрусалимської Православної Церкви митрополит Вострський Тимофій (Маргарітіс) відвідав Свято-Успенську Почаївську Лавру — звершив Божественну літургію та вклонився лаврським святиням.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Почаївської Лаври.

Ієрарх Єрусалимської Церкви вклонився святиням Почаївської обителі та очолив Божественну літургію в Успенському соборі лаври. Йому співслужили архієреї УПЦ МП – митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Почаївський Володимир, архієпископ Шумський Іов, єпископ Васильківський Миколай, братія монастиря в священному сані.

Місцеві представники УПЦ МП не поцурались спільної служби з митрополитом Тимофієм, не зважаючи навіть на його скандальну репутацію. Ось що пишуть про цього архієрея Єрусалимської Православної Церкви у ЗМІ:

«Протягом трьох років керуючим справами Єрусалимського патріархату був митрополит Тимофій (Маргарітіс), випускник Ленінградських духовних шкіл, близький друг і діловий партнер скандально відомого митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила Гундяєва (нині – патріарх Московський – прим. ред.). Тимофій, до речі, допоміг владиці Гундяєву отримати нерухомість в Єрусалимі. Коли патріарху Єрусалимському Іринею пред’явили фото митрополита Тимофія в компанії гомосексуалістів, він звільнив його з поста керуючого справами». Втім, Російська Православна Церква ганьбиться гомосексуальними зв’язками своїх священиків куди частіше. Не так давно тамтешні ЗМІ сколихнув «гей-скандал» про стосунки одного з місцевих попів з чиновником від путінської партії «Єдіная Росія».