Два роки за ґратами сидітиме тернополянин, який вчинив опір поліцейському при складанні протоколу за порушення ПДР

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом визнано винним та засуджено до 2 років позбавлення волі жителя обласного центру, який вчинив опір працівникам поліції при складанні стосовно нього протоколу за порушення правил дорожнього руху, завдав поліцейському тілесні ушкодження та вирвав з рук правоохоронця постанову у справі про адміністративне правопорушення, пошкодивши її (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 357 КК України).

Прокурор довів у суді, що 18 серпня 2023 року після зупинки у м. Тернополі керованого обвинуваченим транспортного засобу працівниками патрульної поліції, водій вживав нецензурну лексику стосовно поліцейського, штовхав його, відмовився припинити протиправну діяльність та порвав документ, складений правоохоронцем.

Відтак, за вироком суду, чоловік виправлятиме свою поведінку за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.