Побратим Патрона: у Тернополі хаскі патрулює місто і має сторінку в Інстаграмі

Тернопільський поліцейський Ростислав Лукашенко патрулює місто разом зі своїм собакою.

Пес Хан – породи хаскі. Він не службовою собакою, але щодня йде на роботу з господарем, йдеться в матеріалі Суспільного.

Ростислав Лукашенко – працівник карного розшуку. Він каже, собака роботі не заважає, а навпаки, допомагає.

За словами поліцейського, із собакою вони майже нерозлучні.

“Треба з ним погуляти, я беру його з собою в патруль. Я заходжу в міське управління поліції, а Ханчик сідає собі на стовпчика і чекає мене, поки я не вийду. З місця не рухається”.

Ростислав став господарем Хана, коли собаці було 6 місяців. Тоді перший господар віддав хаскі, бо мусив переїхати на роботу в інше місто.

В Інстаграмі є сторінка Хана.

“Завести Інстаграм-сторінку для Хана мені порадили мої друзі. Я познайомив їх з Ханом, він їм дуже сподобався. І друзі кажуть: “А чого ж у нього нема профілю в Інстаграмі? Зараз у всіх модних псів є такі акаунти”.

Друзі поліцейського створили Ханові сторінку та додали туди фото. Тепер її веде господар хаскі.

Чотирилапий помічник поліцейського привертає увагу жителів міста, – каже поліцейська Діана Лехкун.

“Діти і дорослі підходять до собаки, гладять його, це приємно спостерігати”.