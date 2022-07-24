Побачив у маршрутці: небайдужий тернополянин допоміг спіймати злодійку, яку запам’ятав з відео у соцмережі

Завдяки небайдужому чоловіку тернопільські патрульні затримали ймовірну крадійку.

На спецлінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що впізнав жінку, яка декілька днів тому вчинила крадіжку коштовностей в одному із ювелірних магазинів міста. Чоловік зазначив, що бачив орієнтування розшуку жінки за вчинення крадіжки в соціальних мережах, а коли побачив, як схожа особа сіла в маршрутне таксі, відразу завернувся до поліції.

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Патрульні негайно стали на пошуки ймовірної правопорушниці. Вони швидко виявили та зупинили потрібну маршрутку. Інспектори оглянули салон транспортного засобу та впізнали потрібну особу.

Охоронці порядку доставили громадянку до поліцейського відділку для подальшого з’ясування обставин цієї події.