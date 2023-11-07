У шахрайську пастку потрапили двоє жителів обласного центру. Чоловіки знайомі між собою, тож коли товариш розповів, що знайшов роботу водієм, інший теж вирішив працевлаштуватися. Обоє віддали невідому по 230 євро.

Зі слів потерпілих, чоловік, котрий назвався Володимиром і з яким вони познайомилися через соціальні мережі, обіцяв їм роботу водіями. Переконував, що ті без проблем виїжджатимуть за межі України, але для цього потрібно зробити необхідні документи вартість яких – 230 євро. Особисто «роботодавця» тернополяни не бачили – за грошима приїхав таксист. І це не насторожило. Що потрапили на гачок шахрая, зрозуміли, коли зв’язок з незнайомцем обірвався.

Відомості за даними фактами поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.