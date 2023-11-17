Новий онлайн-слот Juiced DuoMax від Bulletproof Games виглядає так, ніби це найсвіжіший анаболічний стероїд на ринку гральних ігор. Гра відзначається використанням досить нестандартного механізму, який називається DuoMax doohickie. Хоча цей механізм може здатися незвичним, він вже був представлений в іншій грі, Florageddon! DuoMax, яка відрізняється за настроєм та тематикою. Juiced DuoMax має більш спокійну атмосферу, асоціюючи гравців з пляжем, тому краще взяти купальники та сонцезахисний крем, перед тим, як запустити цей слот.

Чим виділяється пляжна атмосфера?

Bulletproof Games створили атмосферне поєднання пляжу і бару, де 5-барабанна гральна панель розташована поруч зі знаком Година Щастя та склянками з коктейлями, а задній план складається з пальм та виду на серфінгістів. Розробники казино-ігор завжди використовують пальми для створення релаксового настрою, а укулеле додає підвищений рівень атмосфери відпочинку. Спокійна енергетика цього відеослоту може бути саме тим, що потрібно для відпочинку, але для деяких гравців вона може виглядати трохи нудно. Перевірити які ж відчуття може викликати гра, буде можливо після її запуску у пм казино.

Слот вражає своєю високоволатильною математичною моделлю, яка здається не сумісною зі спокійною атмосферою гри. Незалежно від того, чи грає клієнт на звичайних обертах, чи користуєтесь опцією безкоштовних спінів, теоретична величина повернення залишається на рівні 96%. У відеослоті запропоновані 3 ряди символів і 20 ліній виплат, які зараховуються в обидві сторони — зліва направо та справа наліво. Щоб отримати виграш, необхідно скласти комбінацію з 3-5 однакових символів.

Пляжна символіка

Щодо символів, на платіжній таблиці цього грального автомата переважають фрукти, серед яких зустрічаються:

5 символів низької вартості;

5 символів високої вартості;

Всі вони представлені у формі різних фруктів. Наприклад, кокоси технічно вважаються фруктами та належать до спеціальної категорії — фрукти із м’яким внутрішнім ядром, оточеним твердою шкаралупою. Виграш за комбінацію з 5 символів низької вартості становить від 5х до 6х зробленої ставки, в той час, як комбінація з 5 символів високої вартості призводить до виграшу від 8х до 50х зробленої ставки. Вайлди допомагають гравцям, замінюючи собою будь-які інші звичайні символи виплат крім скатерів, коли вони з’являються на екрані.