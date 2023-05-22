Платять здоров’ям і життям: мешканці Тернопільщини ніяк не відмовляться від шкідливої звички

Під час спалювання сухої трави у повітря виділяється велика кількість небезпечних речовин — бензопірен, діоксини та важкі метали. Вони негативно впливають на довкілля та можуть призводити до проблем зі здоров’ям у людей, через вдихання цих небезпечних речовин можуть розвиватися онкологічні захворювання.

“Скільки рятувальники не звертаються до жителів області, скільки не просять, проводять рейди та іншу профілактичну роботу, але, на жаль, люди готові платити своїм здоров’ям, інколи власним життям та не готові відмовитися від звички випалювати сухостій”, – зазначають в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Протягом вихідних 5 разів підрозділи ДСНС виїжджали на гасіння сухої трави:

20 травня о 16:52 у с. Добрівляни Заліщицької ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 70 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

21 травня о 13:49 у с. Білокриниця Кременецької ТГ Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 14:31 у с. Підлісся Бучацької ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 80 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 17:40 у м. Почаїв Кременецького району на вул. Липовій виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 250 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

22 травня о 00:26 у с. Петриків Великоберезовицької ТГ Тернопільського району на вул. Коновальця виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 200 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.