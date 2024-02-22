Пів життя провів за ґратами: на Київщині затримали грабіжника з Тернополя

Співробітники карного розшуку спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції затримали 40-річного тернополянина, підозрюваного у майнових злочинах. Після вчинення грабунку у Тернополі зловмисник втік до Київської області та переховувався там від слідства.

Наприкінці січня до співробітників поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що його пограбували. Зі слів потерпілого, він ввечері повертався додому, коли ззаду до нього підбіг невідомий і вирвав з рук телефон, в чохлі якого була банківська картка.

Поліцейські опитали свідків події, опрацювали відео з камер спостереження та встановили причетність до злочину 40-річного жителя Тернополя, який загалом більше 18 років провів у місцях позбавлення волі. Як з’ясувалося, зловмисник наприкінці минулого року вийшов із в’язниці та перебував під домашнім арештом.

Підозрюваний переховувався від правоохоронців. Оперативники спільно зі слідчими розшукали його у Київській області.

Під час слідчих дій поліцейські встановили причетність фігуранта ще до двох злочинів – крадіжки майже 25 тисяч гривень з банківської картки чоловіка, якого він пограбував, та шахрайства.

На автовокзалі у Тернополі зловмисник шляхом обману заволодів грошима жителя Тернопільщини, який поповнював свій мобільний рахунок. Аферист підійшов до нього зі звинуваченнями, що він розрахувався фальшивими купюрами. Відтак сказав, що потрібно перевірити справжність банкнот. Потерпілий погодився. Вони разом пішли до обмінника. Шахрай взяв у чоловіка 2500 гривень та сказав йому зачекати. Після чого зник з його коштами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 357 (викрадення документів). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.