Пів мільйона гривень, 38 тисяч доларів та 11 тисяч євро виніс злодій з квартири у Чорткові

Гастролера з Львівщини чортківські поліцейські затримали за підозрою у вчиненні крадіжки.

З квартири жителя районного центру зловмисник викрав пів мільйона гривень, майже 38 тисяч американських доларів та 11 тисяч євро.

Як встановили поліцейські Чортківського районного відділу поліції, крадій проник до чужого помешкання, підібравши ключі до замка вхідних дверей. Каже, що чималі гроші встиг витратити.

27-річний житель Червоноградщини Львівської області у минулому мав проблеми із законом – був судимий за майнові злочини. Розгорнути злодійські діяльність на Чортківщині гастролеру завадили оперативники карного розшуку. Зараз зловмисник перебуває під слідством. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.