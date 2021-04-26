Після важкої недуги відійшов у вічність священник з Тернопільщини

25 квітня після важкої недуги на 60-му році життя і 27-му році священства відійшов у вічність протоієрей Михайло Бучинський, адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці м. Стебник Трускавецького деканату і редактор єпархіяльної газети “Жива вода”.

Про це повідомляють у Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ.

О. Михайло Бучинський народився 14 травня 1961 року в с. Стінка Бучацького р-ну Тернопільської обл. У 1983 р. о. Михайло закінчив Сімферопольський державний університет, отримавши спеціальність вчитель географії. У 1994 р. – Львівську духовну семінарію Святого Духа, в 1996 р. – Інститут вищої релігійної культури при Кулю, а в 2000 р. – Люблінський католицький університет.

9 січня 1995 р. отримав священичі священня з рук владики Юліяна Вороновського в Катедральному соборі Пресвятої Трійці.

О. Михайло Бучинський здійснював наступні душпастирські служіння: