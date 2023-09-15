Після поранення знову повернувся на фронт: на Тернопільщині попрощалися із загиблим захисником. ФОТО

Жителі Теребовлянської громади віддали останню шану загиблому нацгвардійцю із села Підгора Ігорю Братковському.

Чин похорону загиблого Героя відбувся 14 вересня.

Від батьківського дому в селі Підгора жалобна процесія із тілом бійця вирушила дорогою, встеленою осінніми квітами та лампадками, до церкви Різдва Івана Хрестителя, де й відспівали Ігоря Братковського.

Місцем останнього спочинку Ігоря Братковського стала Алея Героїв центрального кладовища у місті Теребовлі.

У цивільному житті Ігор Братковський працював охоронцем, їздив на заробітки за кордон. Був щирим патріотом, брав участь в АТО. Після демобілізації активно включився у життя Спілки ветеранів АТО. Наступного дня після повномасштабного вторгнення знову пішов воювати проти російського окупанта. Проходив військове навчання у Великобританії. У березні 2023 року у боях за Бахмут отримав поранення. Після одужання знову повернувся у стрій. Захищав Україну на Запорізькому напрямку.

У загиблого захисника залишилися 13-річний син Вадим, 18-річна дочка Віолетта, молодший брат Василь.