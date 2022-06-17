На Харківському напрямку загинув вихованець Пласту, уродженець Бережан Олексій Тарасьєв.

Про це у Фейсбуці повідомив Юрій Юзич.

“Сьомий загиблий пластун, починаючи з 24 лютого. Друзі його знали під пластовим псевдом “Чахл”. У 1990-х роках виростав в гуртку “Лісовики” підготовчого куреня імені Дмитра Мирона-“Орлика” в Пласт Станиця Бережани. Навчався у “Львівській політехніці”. Він фанатів від мандрівництва. Любив походи. І пішов в останній похід, які і патрон його пластового юнацького куреня, на СУЗ (Східно-українські землі). Боротись за Україну”, – ідеться у повідомленні.

Вічна пам’ять Героям! СКОБ!