Пішов до війська разом з сином: на фронті загинув захисник з Тернопільщини Анатолій Шафранський

Виконуючи бойове завдання загинув мешканець села Новосілка, що на Тернопільщині, Анатолій Шафранський.

Про важку втрату повідомили на сторінці Скалатської громади.

Як розповіли у громаді, Анатолій Шафранський пішов до війська, аби бути поруч з сином, якого мобілізували у перші дні війни.

“Знову плаче небо та Скалатська громада! Не віриться, що ми втрачаємо гідних солдатів української армії! Анатолій Шафранський, уродженець м. Скалат, але проживав у с. Новосілка… З перших днів повномасштабної війни його синові вручили повістку на службу, але тато не зміг відпустити сина і спільно з ним вступив у лави ЗСУ! Сьогодні стала вдовою дружина Оля, залишилися діти сиротами: Вікторія, Дмитро, Ігор. Ми розділяємо втрату з дружиною, дітьми, мамою, сестрою, братом та всією родиною. Співчуваємо Вам, дякуємо за мужній крок покійного Героя! Хай Господь прийме душу новопреставленого Анатолія в царство де всі святі спочивають! Вічна пам’ять!”.

У громаді звертаються до небайдужих людей з проханням підтримати дружину, яка залишилася з трьома дітьми.

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