Днями підприємства Петра Гадза на Бучаччині знову відвідали поважні гості – директор із розвитку товариства Науково-виробнича агрофірма «Перлина Поділля», що на Хмельниччині, Герой України Петро Іващук.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Іванович Гадз провів для Петра Володимировича екскурсію, аби продемонструвати усі виробничі потужності. Вони відвідали сади, комбікормовий завод, елеватор, ферми «Бучачагрохлібпрому».

– Радий сьогодні приймати у нас таких гостей. Ми часто обмінюємося досвідом з Петром Володимировичем. Інколи я до нього їжджу, інколи – він до мене, – розповів Петро Гадз.

Петро Іващук відзначив, що Петро Гадз вкладає душу і серце у розвиток своїх підприємств. Саме це, за його словами, і є запорукою успіху.

– Дякую Богу, що маю такого друга як Петро Гадз. Колись давно він приїжджав до мене, коли ще в нього був «нуль» тваринництва. Сьогодні Петро Іванович – один з кращих у плані розвитку всього сільського господарства. Я багато де був у Європі. Впевнений, що такого господарства там немає. В цієї людини є талант. Петро Іванович дуже працелюбний, вкладає душу і серце у розвиток господарства, у розвиток держави! – наголосив Петро Іващук.

Петро Іванович подякував за такі слова й відзначив, що у час війни потужна економіка також наближає перемогу.

– Дякую, Петре, за такі гарні слова. Це – другий фронт, бо економіка повинна працювати. Ми маємо зробити все, щоб вигнати російську нечисть з нашої святої землі,– зазначив Петро Гадз.

Детальніше – у відео.