Приватний підприємець підробляв офіційні документи та привласнив бюджетні кошти, призначені для ремонту котельні однієї із шкіл у Мельнице-Подільській громаді.

У ході досудового розслідування було встановлено, що між органом місцевого самоврядування та приватним підприємцем був укладений договір щодо проведення ремонтних робіт котельні навчального закладу. Підрядник значно завищив вартість будівельних матеріалів, закупленої опалювальної техніки та виконаних ремонтних робіт. Неправдиві відомості вносив у офіційну документацію.

Таким чином фігуранту вдалося привласнити понад 56 тисяч бюджетних коштів.

Слідчі оголосили підприємцю підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 та 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.