Захисники з адвокатського об’єднання «Barristers», котрі представляють у судах інтереси голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, захищають також народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у державній зраді.

Це зауважило видання Тернополяни.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року детективи НАБУ затримали на хабарі голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Захищати голову обласної ради взялися одні з найдорожчих та найкращих адвокатів України з адвокатського об’єднання «Barristers» – Євгеній Бовкун, Олександр Тананакін та Костянтин Глоба. Відтак, захисникам вдалося у суді домогтися, щоб голову Тернопільської обласної ради не відсторонили від посади, при чому двічі. Замість СІЗО Михайло Головко перебуває на волі під заставою. Окрім того, адвокати домоглися, щоб апеляційна палата ВАКС винесла рішення, яким визнала вилучення коштів у Головка незаконним.

Ці ж адвокати (принаймі, у судовій залі були саме вони) – Євгеній Бовкун та Олександр Тананакін – захищають нардепа Нестора Шуфрича, якого звинувачують у державній зраді.

Але, хоч, один із адвокатів – Євгеній Бовкун – одягнув у суд над Шуфричем ту ж сорочку, що й на засідання до Головка, пощастило захисникам цього разу менше. Так, Печерський суд Києва арештував народного депутата Нестора Шуфрича на два місяці та відправив його у СІЗО. Можливості внести застави він не має. Його затримали в залі суду та одягли на нього кайданки. Захисники Шуфрича заявили в суді, що будуть подавати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, 15 вересня служба безпеки України провела обшук у будинку Шуфрича, він отримав підозру у державній зраді.