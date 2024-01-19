Аварія трапилася 19 січня близько опівдня неподалік Шумська. На трасі Кременець-Остріг не розминулися Volkswagen Golf та Volkswagen Golf LT. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій одного із транспортних засобів не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. На момент ДТП в обох автівках були пасажири. Трьох осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада швидкої доправила до лікарні.

Причину аварії встановить слідство. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. У водіїв взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.