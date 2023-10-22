Підліток поцупив у старенької сусідки гаманець з доларами: гроші витратив на розваги

Зборівські поліцейські викрили неповнолітнього жителя громади у крадіжці з будинку.

До співробітників відділення поліції №2 м. Зборів надійшло повідомлення від жительки одного із сіл громади про крадіжку з її будинку. Невідома особа викрала гаманець, у якому було 400 доларів.

Виїхавши на місце події, слідів проникнення сторонніх осіб до помешкання поліцейські не виявили і почали встановлювати осіб, які напередодні приходили у гості до заявниці. У протиправному викрили 14-річного місцевого жителя.

Хлопець вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Частину крадених грошей він витратив на розваги.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинення злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.