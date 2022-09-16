Під звуки пісні “Плине кача”: на Тернопільщині попрощалися із Героєм-учителем Миколою Чаплюком. ФОТО

Великодедеркальська громада провела в останню дорогу, де праведні спочивають, загиблого Героя Миколу Миколайовича Чаплюка.

Більше тисячі односельчан, жителів громади, представників влади, духовенства та військові прийшли віддати останню шану Герою. Надзвичайно зворушливо попрощалися з своїм вчителем учні Великозагацівського ЗНЗ – дзвіночком востаннє сповістили йому про урок.

Заупокійну службу відправив Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор Православної церкви України. Микола Чаплюк дуже любив музику, то ж під звуки пісні “Плине кача…” Героя попровадили на місцеве кладовище.

Труну, під час виконання Гімну України, покрили Державним Прапором України, який потім вручили батькові. Під залпи почесної варти Миколу Чаплюка поховали.

Вклоняємось до землі Герою України!

Вічна слава і шана нашим захисникам!

Герої не вмирають!

Джерело: Великодедеркальська об’єднана територіальна громада