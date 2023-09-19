Під завалами розбомбленого складу у Львові знайшли тіло чоловіка

У Львові триває ліквідація наслідків нічного удару “шахедами”. За інформацією міського голови Андрія Садового, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка.

Про це мер Львова написав у Telegram.

Львівщину під час нічної повітряної тривоги атакували 18 дронів-камікадзе типу “Шахед”, 15 з них Сили ПВК “Захід” збили, повідомляє True.UA. За інформацією влади, є три влучання у промислові склади у Львові. На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Раніше повідомлялося про постраждалого 26-річного хлопця та ще одну жінку, яка не потребувала медичної допомоги.

Тепер міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про те, що рятувальники знайшли тіло першої жертви.

“Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 19 вересня ворог вдарив по Львову “шахедами”. У місті пролунав десяток вибухів. Місцева влада повідомила про пожежу на промисловому складі внаслідок ударів.