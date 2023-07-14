Під час зливи у Тернополі підтопило дитячу поліклініку. ФОТО

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини двічі залучались для відкачування води з приміщень, за допомогою мотопомпи, що виникли внаслідок проливних дощів.

Внаслідок значних дощів у Тернополі на вул. Федьковича, 16 відбулось підтоплення підвального приміщення міської дитячої поліклініки. Оперативна група пожежно-рятувального загону прочистила дренажну системи, аби вода могла стекти.

Цього ж дня на вул. Оболоня, 35 та 37 відбулось підтоплення територій двох приватних домогосподарств. Для відкачування води на місце події залучалось чергове відділення пожежно-рятувальної частини та оперативна група пожежно-рятувального загону Головного управління.